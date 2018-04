ČTK

Edelgard Huberová von Gersdorff se narodila v roce 1905 do rodiny důstojníka v Durynsku a ještě jako mladistvá se přestěhovala do Karlsruhe. Vášnivá sportovkyně prodělala dětskou obrnu, ale nenechala se odradit a dál se věnovala sportu a studiím. Jezdila na kole a studovala chemii a práva. Až do důchodu pracovala jako podniková právnička u jedné banky.

„To je osud,” odpověděla v den svých posledních narozenin na otázku, jak se člověk může dožít takového věku. Vděčná byla zpětně zejména svému muži, který zemřel v roce 1987. S ním prý hodně cestovala a byl to on, kdo ji povzbuzoval ke studiu a vzdorování nemoci.

Ke konci života už byla upoutána na invalidní vozík a špatně viděla i slyšela. O světové dění se ale vždy zajímala a aby zůstávala v obraze, nechávala si vše předčítat. I ve svých 112 letech prý s pomocí denně procvičovala svaly.

Nejstarší je Japonka



Za nejstaršího obyvatele planety je v současnosti považována 117letá Japonka Nabi Tadžimaová. Do své smrti v září loňského roku byla nejstarším člověkem na světě Jamajčanka Violet Mossová-Brownová, která žila 117 let a 189 dnů. Nejstarším mužem planety je ve svých 112 letech Japonec Masazo Nonaka.