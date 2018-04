Ivan Vilček, Budapešť, Právo

Opozici Orbán přitom obvinil, že chce odstranit plot na hranicích vztyčený během vrcholící migrační krize v roce 2015.

Také prý chce vpustit do země masu muslimských přistěhovalců, co navždy změní ráz Maďarska. „Nerozhodujeme jen o příštích čtyřech letech, ale o naší budoucnosti na několik dekád. Ve hře je to, zda Maďarsko zůstane křesťanskou zemí, nebo se stane zemí migrantů,“ zdůrazňoval Orbán na předvolebních mítincích.

„Chtějí zbourat ploty a změnit zákony, které drží migranty mimo naše území. Jsou pro bruselský diktát, který by přinesl desítky a stovky tisíc migrantů do Maďarska,“ dodal předseda FIDESZ na adresu opozice.

A co opozice? Rozdrobená a neškodná

Kampaň vládní strany nejlépe vykresluje její billboard zobrazující George Sorose (87), amerického miliardáře židovsko-maďarského původu, s představiteli opozičních stran – a všichni drží v rukou nůžky na drát na stříhání hraničního plotu.

Země se ocitla v ohrožení a jedině Orbán má sílu na to, aby ji ubránil László Németh z Móru

„Soros v očích Orbánových stoupenců ztělesňuje vše, co se jim příčí – podporu migrace, multikulturalismu, liberálních novot,“ vysvětluje studentka Borbála Szábová (22).

„Děláme si starosti,“ podotýká László Németh (57) z Móru v okrese Fejér. „Mnozí naši přátelé a známí se od Orbána odvrátili. To je špatné. Země se ocitla v ohrožení a jedině Orbán má sílu, aby ji ubránil. Mám dvě dcery a čtyři vnoučata. Všichni naštěstí projevují vlastenecké cítění,“ dodává. A tak uvažují pod vlivem orbánovského mítinkového strašení mnozí.

Orbánovu pozici přitom usnadňuje roztříštěnost maďarské opozice. Maďarská socialistická strana (MSZP) se sice spojila s menší stranou Dialog (Párbeszéd) a jejich společným kandidátem na funkci premiéra se stal Gergely Karácsony (42). Jenže další strany se nepřidaly a společnou kandidátku, která by mohla být protiváhou silného FIDESZ, nevytvořily.

Kandidát opozice na premiéra Gergely Karácsony.

FOTO: Leonhard Foeger, Reuters

Popravdě řečeno, společná kandidátka postkomunistické MSZP, nacionalistické strany Jobbik, zeleněliberální strany „Politika může být jiná“ je čiročirá sci-fi.

Karácsony důrazně odmítl Orbánova slova, že v případě vítězství nechá odstranit hraniční bariéru.

„Nikdy jsem nic takového neřekl,“ zdůraznil. Jenže jeho slova se nedostala ke všem voličům, protože lidé blízcí FIDESZ kontrolují většinu klíčových médií. Ta dávají opozici zanedbatelný prostor, nebo ji vykreslují výhradně v negativním světle.

Volební systém

K zabránění absolutní dominance FIDESZ může opozici nahrát maďarský volební systém. Ze 199 poslaneckých křesel se až 106 rozděluje v tzv. jednomandátových obvodech. Pokud se opozice dokáže domluvit na vzájemné podpoře kandidátů právě v nich, může Orbánovi zabránit alespoň v drtivém vítězství – ústavní většině pro FIDESZ.

To, že je FIDESZ porazitelný, ukázala ostatně únorová volba starosty v jihomaďarském městě Hódmezövásárhely, donedávna baště vládní strany. Nezávislý kandidát Péter Márki-Zay (45) získal podporu všech opozičních stran a porazil kandidáta FIDESZ Zoltána Hegedüse (52).

Průzkumy věří FIDESZ

FIDESZ 36 až 52 procent

Jobbik 17 až 19 procent

MSZP 10 až 17 procent

Dem. koalice 6 až 8 procent

LMP 6 až 7 procent

Momentum 3 až 4 procenta



„Opozice by se měla domluvit na spolupráci ve všech jednomandátových obvodech a odstoupit v prospěch kandidáta s nejnadějnějšími vyhlídkami,“ vyzývá Márki-Zay.

Volby v Hódmezövásárhely ukázaly ještě něco. K urnám přišlo 61 procent voličů, na místní plebiscit velmi slušný počet. Politolog László Róbert považuje účast v neděli za velmi důležitou. „Pokud se aktivizují zklamaní a naštvaní voliči, FIDESZ bude mít problém,“ řekl.

FIDESZ vládne v zemi od roku 2010 a je víc než pravděpodobné, že i po 8. dubnu bude na dveřích pracovny šéfa maďarské vlády vizitka se jménem Orbán. Při komplikovaném volebním systému je ale těžké předpovídat, nakolik jeho vítězství bude výrazné.