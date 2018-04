Jednání diplomatů ze 41 zemí se konalo za zavřenými dveřmi, ale britská delegace na Twitteru okomentovala ruský návrh slovy: „Ruský návrh na společné britsko-ruské vyšetřování v Salisbury je perverzní. Jde o diverzní taktiku a ještě další dezinformaci určenou k vyhýbání se otázkám, na které ruské úřady musí odpovědět.“

Russia’s proposal for a joint, UK/Russian investigation into the Salisbury incident is perverse. It is a diversionary tactic, and yet more disinformation designed to evade the questions the Russian authorities must answer.