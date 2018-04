ivi, Právo

Server pluska.sk informuje, že dům je zatížen hypotékou. Pozůstalí proto přivítali návrh skupiny dobrovolníků, kteří chtějí rodinný dům odkoupit. „Málokdo by asi chtěl koupit dům, kde došlo ke dvounásobné vraždě. Řešení nabídli dobrovolníci sdruženi kolem kazatele Daniela Pastirčáka, hudebníka Michaela Kocába, výtvarníka Petra Kalmuse, organizátora hudebního festivalu Pohoda Michala Kaščáka a bývalého arcibiskupa Róberta Bezáka,“ napsal server.

Dům by podle dobrovolníků měl připomínat tuto strašnou tragédii a stát se pamětníkem doby, kdy se pokusili umlčet pravdu. „Chtěli bychom zorganizovat veřejnou sbírku a dům odkoupit. Vlastnilo by ho občanské sdružení a organizovala by se v něm různá novinářská sympózia,“ řekl Kalmus.

Na bráně by měl být umístěn nápis: V tomto domě byli zavražděni novinář Janko Kuciak a jeho snoubenka, archeoložka Martina Kušnírová. Premiérem vlády byl Robert Fico a ministrem vnitra Robert Kaliňák.

Veřejná sbírka by měla být vyhlášena pátého května, kdy se měli Ján a Martina brát.