Zpožděna nebo zrušena může být až polovina z 30 tisíc spojů odbavovaných denně v 41 členských zemích Eurocontrolu, postiženo tím může být až půl miliónu cestujících.

Bruselské letiště uvedlo, že z něj může odletět za hodinu jen deset spojů. Letiště v Amsterdamu, Helsinkách a Dublinu varovaly před zpožděními různé délky.

Due to the @Eurocontrol system failure departures are now limited to 10/hour at #brusselsairport. We're now assessing the impact for the next few hours and we'll keep you up-to-date. https://t.co/ENMaLwktqg