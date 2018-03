ivi, Právo

Tato slova byla jasně namířena proti nevládním organizacím, které finančně podporuje americký miliardář maďarského původu George Soros. „Víme přesně, a to i jmenovitě, kdo a jak pracuje na tom, aby se z Maďarska stala imigrační země,“ řekl Orbán. Kde k takovému seznamu přišel, neupřesnil.

Nevládní organizace i opozice označila jeho slova za vyhrožování „hodná diktátora“. Podle některých pozorovatelů tím přiznal, že nechává pracovníky nevládních organizací v Maďarsku sledovat tajnými službami.

Předseda maďarské vlády postavil předvolební kampaň na strašení migranty, kteří „připraví Evropu o křesťanskou a národní identitu“. Varoval, že Soros a jeho nevládní organizace přivezou do Evropy milión migrantů ročně.

Orbán přitom v minulosti studoval za peníze ze Sorosovy nadace, ale ho prezentuje jako úhlavního nepřítele Maďarů.

Srovnání s Romy



Charakter předvolební kampaně ze strany vládního FIDESZ dokreslují i slova ministra stojícího v čele úřadu vlády Jánose Lázára. Na předvolebním mítinku v obci Mártély na jihovýchodě Maďarska Lázár řekl, že migranty se nepodaří integrovat stejně, jako se to nepodařilo s Romy. Varoval voliče, aby v parlamentních volbách nepustili k moci síly, které učiní z Maďarska zemi přistěhovalců.

„Pokud je jednou vpustíme, obsadí místo, kam přijdou. Tvrzení, že je možné je integrovat, že se nimi spřátelíme, že budou jako my, je jen pohádka, nevěřte tomu. Vždyť 600 let žijeme s Cikány a do dnešního dne se je nepodařilo integrovat. Jak bychom mohli integrovat lidi, kteří přichází z jiného světa, u jiné kultury a s jinou identitou? K výsledku nedospějeme ani po 600 letech,“ řekl Lázár.

Lázárův obrat



Televize Hír TV upozornila, že Lázár v létech 2008 až 2012 jako starosta prosazoval ve městě Hódmezővásárhely program integrace Romů. Program byl finančně podporován Sorosem.

Parlamentní volby se v Maďarsku konají osmého dubna. Podle aktuálního průzkumu agentury Nézőpont je vládní strana FIDESZ jasným favoritem nadcházejících parlamentních voleb.