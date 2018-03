ČTK

Britští opoziční poslanci poukazovali na to, že hlavní osobností kampaně Vote Leave byl současný ministr zahraničí Boris Johnson, a údajný sběr dat označili za „nemorální”. Mayová na to řekla, že obvinění vznesené v souvislosti s Vote Leave „bylo popřeno” a že nesouhlasí s tím, že by výsledky referenda měly být označeny za neplatné.

Analytik Christopher Wylie, jenž odhalil praktiky zneužívání osobních dat uživatelů sociální sítě Facebook, v úterý řekl, že ve vítězství Vote Leave sehrála významnou roli kanadská společnost AggregateIQ. Poukázal při tom na údajnou spolupráci této firmy se společností Cambridge Analytica, která se dostala k údajům o 50 miliónech uživatelů sociální sítě.

Firma AggregateIQ minulý týden agentuře Reuters sdělila, že nikdy nebyla a není součástí Cambridge Analytiky, ani s ní smluvně nespolupracovala.

Facebook se kaje



Kauza společnosti Cambridge Analytica víc než Británií zní v USA. V polovině března se ukázalo, že zhruba 50 miliónů účtů na Facebooku bylo touto britskou společností zneužito při vývoji softwarových nástrojů pro podporu kampaně Donalda Trumpa během volby amerického prezidenta.

Britská společnost Cambridge Analytica měla oficiálně vyvíjet program pro předpověď preferencí voličů, ve skutečnosti však bylo snahou firmy ovlivnit jejich rozhodování. Aplikace totiž čerpala privátní data z profilů desítek miliónů uživatelů a celý systém následně utvářel profil voličů, mezi které pak cíleně distribuoval politickou reklamu.

Zástupci Facebooku již chování společnosti Cambridge Analytica odsoudili a ukončili s ní veškerou spolupráci. Tato kauza byla také jedním z důvodů, proč na vlastní žádost odešel šéf bezpečnosti této sociální sítě. [celá zpráva]