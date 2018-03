Novinky

Analytik britské společnosti, která se věnuje sběru a analýze dat a která čelí skandálu kvůli zneužití dat od 50 miliónů uživatelů Facebooku při ovlivnění amerických voleb ve prospěch Donalda Trumpa, uvedl, že údajně zavražděn měl být jeho předchůdce ve firmě Dan Muresan.

K vraždě mělo dojít v Keni a policie měla být uplacena, aby se vše ututlalo. Důkaz Wylie nepředložil, uvedl, že jde o spekulace, které slyšel od dalších lidí ve firmě.

„Lidé předpokládali, že byl otráven v posteli,“ řekl. Keňská policie prý „byla uplacena, aby 24 hodin nevstupovala do hotelového pokoje“.

„Slyšel jsem, že pracoval na nějakém druhou obchodu, ale nejsem si jist, co za obchod to bylo. Ale když jsem pracoval pro vysoké politiky, v řadě těchto zemí nevyděláte peníze při volbách, ale vyděláváte peníze při zajištění vlivu, a to se nějak zvrtlo,“ líčil.

„Toto mi bylo řečeno, a já to neříkám jako fakt,“ dodal Wylie s tím, že tak chtěl dokreslit, že pro firmu právo nic neznamenalo. „Pokud se práce dařila, nestarali se, co je a co není legální,“ poznamenal.

Nová forma kolonialismu

Zmínil také, jaké praktiky se v tomto byznysu používaly. Tvrdil, že kanadská firma AggregateIQ zaměřující se na sociální sítě, která podle něj měla vazby na Cambridge Analytica, například zasílala voličům v Nigérii brutální videa, na nichž bylo zachyceno podřezávání a upalování lidí, aby se voliči zastrašili a zvrátil se odhadovaný výsledek voleb.

„AggregateIQ, která dostala 40 procent z peněz, také pracovala na projektu, který používal hacknutý a kompromitující materiál a znepokojivá násilná videa zachycující lidi, kteří vykrváceli, aby se zastrašili voliči,“ vypověděl Wylie s tím, že firma hrála neuvěřitelně významnou roli v politice africké země.

Dodal, že hlavním záměrem Cambridge Analytica a dalších napojených firem nebylo ani tak samotné vítězství ve volbách, jako následný vliv na vlády, aby došlo ke změně zákonů a nařízení, jak to požadovaly jiné firmy.

„Takto vypadá moderní kolonialismus. Je snadné vydělat peníze, ale napřed musíte mít svého člověka u moci,“ poznamenal Wylie.

Vliv na hlasování o brexitu?



Wylie je přesvědčen, že AggregateIQ čerpala z databází Cambridge Analytica i při práci na oficiální probrexitové kampani Vote Leave. O zapojení firmy do kampaně pro odchod Velké Británie z EU, řekl že bylo rozhodně „nelegální“. „AggregateIQ byla použita jako zástěrka pro praní peněz, takže mohla utrácet víc,“ řekl.

Podle něj její zapojení mohlo ovlivnit referendum o odchod Británie z EU: „Myslím, že je rozumné říci, že by byl jiný výsledek, pokud by se tu - jak si myslím - nejednalo o podvod.“

Firma AggregateIQ podle agentury Reuters záležitost zatím nekomentovala. Minulý týden ale Reuters sdělila, že nikdy nebyla a není součástí Cambridge Analytiky, ani s ní smluvně nespolupracovala. Ujistila také, že pracuje zcela v souladu s předpisy a nikdy se vědomě nepodílela na jakékoli ilegální činnosti.

Jak napsala ČTK, Wylie řekl, že AggregateIQ pracovala na softwaru zvaném Ripon, jenž byl použit při identifikaci republikánských voličů před americkými prezidentskými volbami v roce 2016.

„Nyní máme hmatatelný a veřejně přístupný důkaz, že AIQ vlastně vyrobila Ripon, což je software, který zpracovával algoritmy z facebookových dat,” řekl Wylie parlamentnímu výboru.