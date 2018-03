Novinky, DPA

Rakousko je poslední zemí v EU, kde lze ještě v pohostinských zařízeních kouřit.

Hlasování předcházela vzrušená debata. „Dnes jste zaprodali zdraví našich dětí," prohlásila sociální demokratka Pamela Rendi-Wagnerová na adresu poslanců vládní koalice.

Protikuřácká norma se změnila i v dalších bodech. Cigarety si od příštího roku koupí jen lidé starší 18 let. Nyní si tabákové výrobky mají možnost koupit už šestnáctiletí. Nově byl do zákona včleněn také zákaz kouření v automobilech, ve kterých sedí mladistvý do 19 let. Za porušení zákona v tomto bodě bude hrozit pokuta 100 eur (přes 2500 korun), při opakovaném porušení 1000 eur (25 tisíc korun).

Úplný zákaz kouření v rakouských restauracích schválila předchozí vláda sociálních demokratů (SPÖ) a lidovců a počítalo se s tím, že příslušná norma začne platit od 1. května letošního roku. Po loňských říjnových parlamentních volbách se ale do koaliční smlouvy ÖVP a FPÖ dostal závazek zákaz zrušit.

Opozice a část veřejnosti nesouhlasí s rozhodnutím vládní koalice zrušit totální zákaz kouření v pohostinství. Příslušnou petici už podepsalo 543 tisíc lidí.

V Rakousku, které je podle statistik na třetím místě v počtu kuřáků v Evropské unii, podle místního ministerstva zdravotnictví ročně zemře na následky konzumace tabákových výrobků 13 tisíc lidí.