Ivan Vilček (Bratislava), Právo

Proč jste neupustili od zrušení dalších shromáždění, když premiér Robert Fico podal demisi?

Demise ministra vnitra Roberta Kaliňáka ani demise premiéra Roberta Fica nezajistí změnu způsobu spravování této země. Poslední tři týdny nám ukazují, že desítky tisíc lidí v ulicích chtějí změnu. Občané nedůvěřují tomu, že pod dohledem strany Směr a aktuální koalice budou vyšetřeny kauzy, na které poukázal novinář Ján Kuciak. Nedůvěřují tomu, že na vraždu Jána a Martiny nebudou dál dohlížet zkorumpovaní lidé. Z tohoto důvodu vyzýváme občany, aby i tento pátek přišli na náměstí. Tato vládní koalice ztratila jakýkoli morální kredit.

Zaznamenali jste nějaké reakce vládních politiků na vaše shromáždění?

Zaráží nás, že představitelé koaličních stran komentovali páteční shromáždění jako vzpomínku na Jána a Martinu a že Robert Fico neměl žádné veřejné vystoupení, na němž by shromáždění reflektoval. Minulý týden přitom svolával tiskové konference téměř každý den, když přišel pokaždé s jiným argumentem, kterým chtěl rozptýlit pozornost lidí.

Domnívám se, že zorganizovat v pátek další shromáždění je v tomto případě nutností. Politici nemohou ignorovat hlas občanské veřejnosti.

Nemáte pocit, že politici doufají, že účast na shromážděních postupně poklesne?

Myslíme si, že předsedové vládních stran se snaží oslabit tlak veřejnosti. Také proto nemůžeme udělat nic jiného než v pátek opět vyjít do ulic. Nemůžeme zapomenout na to, co se stalo. Zemřeli dva lidé. Na povrch také vyplavalo množství kauz, které vyvolávají obavy, že vládní koalice může být napojena na organizovaný zločin.

Jak dlouho chcete shromáždění svolávat?

Shromáždění chceme organizovat, dokud neuvidíme zájem splnit naše požadavky. Žádáme nezávislé vyšetření vraždy Jána a Martiny za pomoci mezinárodního týmu. Žádáme rovněž vyšetření kauz, o nichž Ján psal, a vyvození politické odpovědnosti. Pro nás je důležitá také otázka slušnosti, a to nejen v politice. Otevírá i otázky, jak to vypadá ve zdravotnictví a ve školství.

Kde všude se budou dnes shromáždění konat?

Shromáždění Za slušné Slovensko se konají v desítkách slovenských i světových měst. Postupně se nám ozývají organizátoři z regionů. Zatím se přihlásilo 25 měst.

Jak velký je váš organizační tým a z jakých zdrojů své aktivity financujete?

Všechny akce organizujeme z veřejné sbírky, která je zveřejněna na transparentním účtu. V průměru nám lidé posílají 20 až 30 eur a jejich jména jsou veřejně dostupná. V nejužším organizačním týmu je nás osm. Já při své běžné práci věnuji našim akcím asi šest hodin denně. Ostatní ještě víc. Koordinujeme také dobrovolníky, umělci nám dělají vizuál, lidé z jedné reklamní kanceláře pomohli vyrobit odznaky, letáky, tašky a transparenty. Další lidé se starají o komunikaci na sociální síti.

Jak jste reagovali na nařčení, že shromáždění mohou být součástí převratu, jehož rukopis byl napsán v zahraničí?

Vnímali jsme to jako odvádění pozornosti lidí od důležitějších věcí. Kromě toho nás to uráželo. Naší upřímnou motivací bylo uctít památku Jána a Martiny a zároveň vyjádřit nesouhlas s tím, co se stalo. Je nepřípustné, aby byl v demokratické zemi zavražděn novinář, když motivem tohoto hrozného činu mohla být jeho práce.