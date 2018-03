Novinky, ČTK

Britský Scotland Yard podle Kommersantu v těchto dnech poskytl ochranu řadě Rusů, kteří v Británii získali azyl. Opatření souvisí s otravou bývalého ruského agenta Sergeje Skripala, který byl v anglickém Salisbury vystaven účinku prudce jedovaté látky vyrobené pravděpodobně v bývalém Sovětském svazu.

„Po útoku v Salisbury parkuje před mým domem trvale policejní vůz,“ řekl Kommersantu jeden z ruských emigrantů.

Vzhledem k minulosti a okolí se případem úmrtí tohoto prominentního ruského exulanta věnují detektivové protiteroristické brigády. Gluškov pracoval v 90. letech jako náměstek generálního ředitele ruských státních aerolinek Aeroflot, které podle obvinění Moskvy spolu s miliardářem Borisem Berezovským měl připravit o stamilióny dolarů.

V roce 1999, když Berezovskij uprchl do Británie, byl Gluškov obviněn z praní špinavých peněz a podvodů. Ve vězení strávil pět let a propuštěn byl v roce 2004. Poté se odstěhoval také do Velké Británie, kde dostal politický azyl.

Berezovskij, který se stal tvrdým kritikem Kremlu, byl před pěti lety nalezen ve svém bytě v Londýně bez známek života, údajně se oběsil. Mnozí včetně Gluškova ale verzi o sebevraždě nevěřili.

Rusko očekává britskou reakci



Ruská média ve středu rovněž spekulují nad možnou reakcí Londýna na odmítavé stanovisko Moskvy vůči britskému ultimátu v kauze Skripal. Britská premiérka Theresa Mayová dala Rusku čas do úterní půlnoci, aby vysvětlilo, jak se do Skripalova těla dostala nervová látka vyrobená údajně v bývalém SSSR. Moskva ultimátum ignorovala. [celá zpráva]

Ruský tisk za pravděpodobné varianty britské reakce označuje vyhoštění ruských diplomatů, blokování účtů ruských podnikatelů v britských bankách nebo odejmutí licence ruskému televiznímu kanálu Russia Today (RT). Spekuluje se i o odpojení Ruska od globální bankovní transakční sítě SWIFT.

Už v úterý mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová varovala, že pokud Londýn odebere licenci televizi RT, pak Rusko znemožní všem britským médiím včetně BBC působit v Rusku.

Podle ruského analytika Fjodora Lukjanova rozsah britské reakce závisí na tom, zda kroky Londýna podpoří jeho evropští spojenci. Evropa ale nebude ochotna Rusko izolovat, řekl politolog agentuře Interfax.