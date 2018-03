Slovenská prokuratura žádá pro Vadalu vazbu, podnikatele zřejmě čeká vydání

Košický krajský prokurátor podal ve středu návrh na vzetí podnikatele Antonia Vadaly do vazby. Slovenská policie ho na základě evropského zatykače zadržela v úterý v Michalovcích. O návrhu prokurátora musí nyní krajský soud v Košicích rozhodnout do 48 hodin. Vadala bude pravděpodobně vydán do Itálie.