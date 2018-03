Ivan Vilček, Bratislava, Právo

To by byla zcela nová informace, protože nejsilnější vládní strana Směr-sociální demokracie dosud stála pevně za svým předsedou a o výměně Fica zatím řeč nebyla.

Nejmenší vládní strana Most-Híd v pondělí rozhodla, že koalice by se měla dohodnout na konání předčasných voleb. Pokud by k dohodě nedošlo, strana Most-Híd by odešla z vlády. Opakovaná úterní jednání lídrů koalice zatím žádné výsledky nepřinesla. Na schůzi parlamentu, která začala v úterý, hlasují koaliční poslanci společně, stejně jako před krizí. „Můžeme jednat i týden,“ nechal se slyšet předseda strany Most-Híd Béla Bugár. Ministr životního prostředí László Solymos (Most-Híd) popřel medializované informace, že strana dostala nabídku obsadit post premiéra.

Danko zdůraznil, že koaliční smlouva nadále platí a parlament „běží normálním životem“. Vyjádření strany Most-Híd předseda parlamentu nechápe jako konec současné vlády. „Pokud by vláda padla, jsme připraveni jednat o předčasných volbách,“ dodal.

Na návrh opozice se v pondělí 19. března bude konat mimořádná schůze parlamentu s jediným bodem programu a tím je vyslovení nedůvěry předsedovi vlády. Pokud by byl Fico odvolán, padá celá vláda.

Politická krize na Slovensku vypukla po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové. Desítky tisíc lidí žádaly minulý pátek v ulicích vyšetření dvojnásobné vraždy a změny ve vládě.