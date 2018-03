„Policie pracuje na dvou frontách. Na jedné straně pátrá v terénu a na druhé straně se věnuje kriminálnímu vyšetřování. Víc teď prozrazovat nebudu, protože se domnívám, že bychom měli nechat policii dělat svou práci tak, aby mohla co nejdříve dokončit vyšetřování,“ prohlásil španělský ministr Juan Ignacio Zoido.

Gabrielův otec našel tričko a testy DNA prokázaly, že ho měl na sobě pohřešovaný chlapec. Také proto panovaly obavy, že se mohl utopit v místní čističce vody. Potápěči ale nádrž prohledali a chlapce nenašli.

Naděje umírá poslední



Rodiče na tiskové konferenci vyjádřili naději, že by mohl být nezvěstný Gabriel živý a zdravý. Hledá ho víc než 500 lidí, pátrací psi, policisté na koních a drony.

„Pokud nás někdo sleduje a Gabriela má, žádám jen – bez jakéhokoliv rozhořčení –, zkuste ho zanechat na nějakém veřejném místě, na místě, které není osamocené, kde se může na někoho obrátit. V nákupním středisku, McDonaldu nebo parku. Prosím. Chceme jen být s ním a on by měl být s námi. Je to velmi výjimečné a nádherné dítě a musí být s námi,” vyzvala případného únosce matka nezvěstného chlapce Patricia Ramirezová.