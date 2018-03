„Během noci na čtvrtek jsme vyslýchali svědky a procházíme záznamy bezpečnostních kamer, které by nám pomohly objasnit zločiny,“ řekl serveru Kronen Zeitung policejní mluvčí Patrick Maierhofer.

Muž byl zadržen krátce poté, co pobodal dvacetiletého muže, kterému způsobil těžká zranění. Zatím není jasné, zda má zadržený na svědomí také pobodání tříčlenné rodiny, které se odehrálo o tři hodiny dříve v centru Vídně nedaleko vchodu do stanice metra Nestroyplatz v ulici Praterstrasse. „Stále to vyšetřujeme,“ uvedl mluvčí.

Rakouská policie na místě činu.

FOTO: Ronald Zak, ČTK/AP

Sedmašedesátiletý otec rodiny je těžce zraněný. Podle informací Kronen Zeitung musel být dokonce záchranáři oživován. Utrpěl těžké zranění ledvin a momentálně je v umělém spánku. S těžkými zraněními je v nemocnici i jeho 56letá manželka a 17letá dcera. „Ženy jsou na jednotce intenzivní péče a obě jsou mimo ohrožení života,“ sdělila ve čtvrtek serveru mluvčí nemocnice AKH Wien.

Z informací Kronen Zeitung vyplývá, že ženy utrpěly zranění rukou, nohou a vrchní části těla, když se bránily.