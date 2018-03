Renzi tvrdí, že strana by neměla uzavírat žádnou povolební dohodu s "extremisty" a měla by vstoupit v novém parlamentu do opozice, uvedla agentura Reuters.

Politik podle agentury DPA upřesnil, že stranu povede do jejího sjezdu. Ten by se měl uskutečnit po prvním zasedání nově zvoleného parlamentu.

Italové v neděli volili do sněmovny i do Senátu. Z předběžných výsledků vyplývá, že vyhrála středopravá koalice (kolem 37,3 procenta hlasů), v níž jsou nejvýraznějšími silami protiimigrační a euroskeptická Liga severu (LN) Mattea Salviniho a strana Vzhůru, Itálie (FI) expremiéra Silvia Berlusconiho.

Jako nejsilnější jednotlivá strana z voleb vzešlo protestní Hnutí pěti hvězd (M5S) se zhruba 32,8 procenta hlasů

Italský politický systém je v Evropě ojedinělý v tom, že obě komory mají stejné pravomoci a volí se na stejný počet let.

Volební účast byla podle ministerstva vnitra kolem 73 procent.