Putin na úvod pravil, že poselství bude mít zvláštní charakter. „Prošli jsme rozsáhlou transformací, která představovala velkou výzvu. Nemáme právo dopustit, aby dosažená stabilita vedla k uspokojení. Pokud nezměníme situaci, bude se zhoršovat,“ varoval Putin.

Podle něj je to jako chronická nemoc, která bude jen horší: „Jsme povinni se starat o svou budoucnost.”

Problémy Ruska



Putin přiznal i značné problémy Ruska. „Během krize se chudoba rozšířila, už je to ne deset miliónů lidí, ale dvacet. Někteří pracující lidé žijí skutečně prostě.“ Zmínil, že se proto zvýší minimální mzda: „To je vážný krok, ale ne klíčový.“

Je podle něj nutné obnovit infrastrukturu, která je zaostalá. Je potřeba rekonstruovat města včetně těch malých, hlavně je ale potřeba řešit dlouhodobý problém Ruska, jímž je nedostatek míst k bydlení. Situace se prý sice zlepšila — za rok se do nového bytu nastěhovaly tři milióny rodin — ale ročně by mělo vznikat pět miliónů bytů.

„Hlavní a klíčový faktor rozvoje Ruska je to, aby se lidem dobře dařilo,“ řekl Putin a dodal: „Vážíme si každého člověka.“

Chce proto více peněz dát na zdravotnictví, aby se dále prodlužoval život. Průměrný věk sice stoupl ze 65 let na 73 let, ale je prý třeba dosáhnout 80 let. Aby se zvrátil nepříznivý demografický vývoj, mají jít na podporu mladých rodin a matek tři bilióny rublů (zhruba bilión korun).

Milióny lidí podle něj pily a dál ještě pijí vodu, která neodpovídá hygienickým normám.

Potřebná a nákladná modernizace



Dále je podle něj klíčové rozvíjet dopravu, zejména silniční, zvýšit její kapacitu a snížit počet smrtelných nehod. Zmínil most na Krym i rozvoj automobilového průmyslu.

Nutné je také zvětšit kapacitu železniční transsibiřské magistrály, aby se kontejnery z Číny do Evropy dostávaly za pět dní a jejich kapacita se zčtyřnásobila. Vyzdvihl význam zvětšující se arktické flotily a přístavů.

Rusko by mělo být světovým logistickým centrem a není možné, aby se po federaci létalo přes Moskvu.

Putin zmínil i nutnost uplatnění moderních technologií a materiálů ve všech oblastech i význam matematiky a digitalizace. Zdůraznil význam vzdělání, vysokých škol a akademií věd. „V třídách se formuje budoucí Rusko,” prohlásil.

Kde vzít prostředky

Protože Rusko bude muset v příštích šesti letech věnovat značné prostředky na infrastrukturní projekty, potřebuje podle Putina ekonomiku s tempem vyšším, než je ve světě. To je klíčový pod pro novou vládu.

Naznačil nutné kroky k dosažení tohoto cíle: „Je nutné učinit úvěry dostupné,“ řekl Putin. K tomu je potřeba snížit úroky, na čemž by se podle končícího prezidenta měla podílet i centrální banka. Důležitý je rozvoj malého a středního podnikání.

Podle něj je nutné zbavit ruskou ekonomiku závislosti na cenách surovin a zvýšit jiný export než surovinový. Podle něj bude do čtyř let Rusko více vyvážet než dovážet. Zmínil, že k tomu přispěl i rozvoj zemědělství, loňská úroda byla rekordní, obilí se sklidilo 134 milióny tun, což je více než v rekordním roce 1978.

Dále je potřeba zvýšit produktivitu o pět procent za rok. Dodal, že to povede k růstu mezd. Klíčový je podle Putina boj s korupcí.

Leccos se prý už podařilo. „V Rusku je nová makroekonomická realita s nízkou inflací. Inflace poklesla na rekordně nízkou úroveň dvou procent,“ řekl prezident s tím, že to dříve bylo i 12 procent.