Ze zprávy vyplývá, že se loni stalo 1906 případů, kdy násilníci zaútočili na migranty, a 313 případů, kdy byly ničeny jejich ubytovny. Zraněno bylo přes 300 lidí.

Klesající počet útoků na migranty ale není podle německých politiků důvodem k radosti. Přes pokles útoků vládne v Německu „agresivní nálada“, tvrdí poslankyně za stranu Die Linke Ulla Jelpkeová. Může za to podle jejích slov AfD.

„Více než 2000 pravicových a rasistických útoků na uprchlíky v roce 2017 odráží agresivní náladu v zemi, které denně napomáhá AfD a další extrémní pravicové skupiny,“ uvedla poslankyně.

Podle policie u naprosté většiny případů bylo motivem útoku extrémně pravicové smýšlení pachatele či pachatelů.

Za meziročním snížením počtu útoků by mohl stát mimo jiné pokles počtu lidí, kteří do Německa přicházejí, aby žádali o udělení azylu. V roce 2015 do země přišlo 890 tisíc migrantů, předloni spolkové úřady registrovaly zhruba 280 tisíc běženců a loni ještě o téměř sto tisíc méně.