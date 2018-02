„Komunikovali jsme s Českou republikou. Důvody vám nebudu přesně ozřejmovat, ale případ má jistý dosah do České republiky. Komunikujeme také s Itálií,“ potvrdil Gašpar. Podle slovenského policejního prezidenta bylo v případu vyslechnuto už dvacet lidí.

Slovenský premiér Robert Fico na tiskové konferenci konstatoval, že vražda investigativního novináře a jeho partnerky je dvojnásobnou tragédií a činem, který nesmí mít ve slovenské společnosti místo.

„Pokud by se potvrdilo, že tato vražda byla spáchaná kvůli novinářské činnosti mladého redaktora, jednalo by se o přímý útok na demokracii a na svobodu tisku na Slovensku,“ zdůraznil slovenský ministerský předseda.

Musíme se semknout, vyzývá Fico opozici a média

„Vyzval jsem opozici, aby nezneužívala tuto tragédii k politickým cílům. Nechtěl jsem věřit, že by dokázali zneužít dvojnásobnou smrt k šíření nenávisti a k naplňování svých politických cílů. Bohužel, přesně to se v úterý stalo,” kritizoval Fico zprávy médií, které spojují úkladnou vraždu s lidmi z jeho okolí a z prostředí vládní strany Smer.

„Máme dvě možnosti. Buď se semkneme, budeme spolupracovat, vládní koalice, opozice, média, abychom tuto úkladnou vraždu vyšetřili, našli pachatele i objednavatele této vraždy, pokud to tak bylo. Nebo budeme pokračovat v tom, čeho jsme byli dnes svědky. Hrubého zneužívání dvojnásobné vraždy k politickým cílům,“ dodal Fico.

Na dotaz novinářů řekl, že „odhalování podezřelých“ v médiích k ničemu nevede. „Nespojujte bez důkazů lidi s úkladnou vraždou. To je přes čáru. Nemůžete to dělat bez toho, že byste dali jeden jediný relevantní důkaz. To už není sranda,“ zdůraznil slovenský premiér.

Vyšetřovatelé pracují naplno

Fico na tiskové konferenci rovněž poděkoval policii a prokuratuře za dosavadní práci. „Prakticky nespali a ani brzy spát nepůjdou. Jsou to desítky lidí, kteří na tomto případě aktivně pracují,“ řekl Fico.

Kaliňák při odchodu z konference odpověděl na otázku novinářů, zda požár finančního úřadu v Košicích nesouvisí s působením italské mafie na východním Slovensku a s vraždou novináře. [celá zpráva] „Pokud vím, tak požár už byl lokalizován a nepředpokládáme, že by to s tím nějak souviselo,“ řekl.

Těla muže a ženy ve věku 27 let našla policie v noci na pondělí v rodinném domě v obci Veľká Mača. Policii upozornili příbuzní, kterým se už několik dnů neohlásili.

Ukázalo se, že šlo o novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenku. Kuciak pracoval pro server Aktuality.sk. Údajně se chystal rozkrýt trestnou činnost italské mafie na východě Slovenska. Přivolaní záchranáři už pouze konstatovali smrt. [celá zpráva]