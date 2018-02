„Situaci nyní řeší všechny složky záchranného systému. Prosím vyhněte se této oblasti,” uvedla v prohlášení místní policie.



Policisté uzavřeli ulice Carlisle Street a částečně i Hinckley Road západně od centra. Server deníku Daily Mirror tvrdí, že evakuovat se museli obyvatelé z 60 okolních domů. S požárem bojuje šest hasičských vozů.

My friend just sent me this photo. All the drama in #Leicester tonight 😱 hope there are not too many casualties pic.twitter.com/DLwVNqkYux