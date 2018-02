Demokratické síly 28 let držely komunisty mimo vládní moc, připomněl list. „I když, jistě, vyhlášení je jedna věc, a realita může být jiná,“ dodal list. Podle slovenského deníku případné dodání potřebných hlasů od komunistů pro získání většiny ve Sněmovně pro nový kabinet není proti srsti ani prezidentovi Miloši Zemanovi, který „kope za Babiše“.

Druhé tabu, které podle Sme padá, je trestně stíhaná osoba ve funkci premiéra. „Deklarací 'jsem jediný kandidát až do smrti' [celá zpráva] dal Babiš jasně najevo, že všechny ostatní možnosti jsou vyloučené. Ohledně jeho stíhání sociální demokraté evidentně měknou, i když formálně ještě podmínku neopustili,“ konstatoval deník.

Sme vidí jediný vážný problém ve formě účasti sociálních demokratů na moci. „Zatímco Babiš jasně preferuje menšinovou vládu, Hamáček vidí ČSSD jen v regulérní koalici,“ napsal list. Dodal, že spolehlivou indicií, že sociální demokraté nakonec Babiše navzdory jeho trestnímu stíhání přijmou, jsou programová jednání s ANO. „Výrok nového předsedy ČSSD Hamáčka, že personálie mohou přijít na řadu až po nalezení programové shody, jde jedním uchem dovnitř a druhým ven. Rozhovory o programu by byly zbytečné, pokud by vážně nechtěli pustit Babiše do vlády,“ dodal autor komentáře.

Ve hře je podle Sme stále i vláda s tolerancí SPD. Podle listu si Babiš bude muset nakonec vybrat: buď vysněná menšinová vláda s krytím celého parlamentního extrému, nebo většinová s ČSSD.