Ministr Tudorel Toader během půldruhé hodiny trvající tiskové konference v Budapešti podle médií Kövesiovou ostře kritizoval. Obvinil ji z překračování pravomocí, svévolného jednání a neúcty k parlamentu. Nařkl ji také z toho, že při rozhovorech se zahraničními médii "deformuje realitu" Rumunska.

K sesazení šéfky DNA vyzvalo více politiků PSD a koaliční liberální strany ALDE poté, co jeden z bývalých funkcionářů PSD obviněný z korupce zveřejnil zvukové záznamy, které údajně dokazují, že jeden z prokurátorů DNA v jihorumunském městě Ploješti použil falešný důkazní materiál.

V čele DNA stojí 44letá právnička Kövesiová od roku 2013. Předtím zastávala post generální prokurátorky.

Rumunská vláda má v úmyslu prosadit zmírnění trestního postihu za korupci, a to bez ohledu na silné protesty doma a na kritické hlasy z Bruselu. Kvůli obviněním z korupce má co do činění s justicí řada vysokých politiků PSD a ALDE. Je mezi nimi i předseda sociálních demokratů Liviu Dragnea, který byl mimo jiné předloni odsouzen za volební podvody a podplácení, a nemůže být proto premiérem.