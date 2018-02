Meziche totiž cestoval do Afghánistánu, kde měl podle obžaloby absolvovat vojenský výcvik a podstoupil boj v řadách džihádistů, než měl být zařazen do jednotky určené k provádění teroristických útoků v Evropě. Obžaloba žádala maximální možný trest 20 let vězení, a to "kvůli ochraně společnosti". Argumentovala zejména tříletým pobytem v táboře Al-Káidy v pákistánsko-afghánském pohraničí.

„Obžalovaný není ani ďábel, ani člen Al-Káidy," řekl obhájce, podle kterého Meziche ve skutečnosti nebyl členem teroristické organizace. „Není to špatný člověk," prohlásil.

Meziche se u soudu hájil, že do Afghánistánu odcestoval jen proto, aby zařídil emigraci své rodiny do muslimské země. Na místě byl však nucen přidat se k Al-Káidě, aby získal šanci na návrat do Německa, kde dříve žil. „Ale neuvědomil jsem si, že to potrvá měsíce a roky," řekl.

Ve francouzské vazbě byl od října 2013.