Ustanovení o trestech za porušení pravidel se objevilo v návrhu dohody, o němž informoval minulý týden list The Financial Times. [celá zpráva]

Bod měl za cíl vyhnout se zdlouhavému čekání na rozhodnutí unijních soudů, Zpráva vyvolala na ostrovech pobouření. [celá zpráva]

Podle BBC ale zástupci 27 unijních zemí na středeční schůzce Britům slíbili nové, méně přísné znění daného odstavce. Jak přesně bude vypadat, zatím není jasné, ale drželo by se standardní procedury takzvaného infringementu. Při něm Soudní dvůr Evropské unie posuzuje, zda unijní stát plní své závazky podle unijního práva.

Londýn a Brusel by měly v březnu začít jednat o podmínkách přechodného období, které by mělo podle EU trvat do konce roku 2020. Podle EU by měla v tomto období platit v Británii nadále unijní pravidla, a to i nově přijatá. Na jejich podobu by ovšem Londýn neměl jako stát mimo EU již žádný vliv. Podle britských zastánců brexitu by se ze Spojeného království stal „vazalský stát” EU.

Minulý pátek hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier uvedl, že dohoda o přechodném období není daná, neboť mezi postojem EU a Británie panují stále zásadní rozdíly. Britský ministr zahraničí Boris Johnson ve středu řekl, že by bylo „netolerovatelné a nedemokratické”, kdyby Spojené království podléhalo zákonům EU i po brexitu, aniž by mělo právo se na nových normách jakkoli podílet. [celá zpráva]