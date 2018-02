„Spolu s ukrajinským lidem zlomíme vaz ukrajinským oligarchům včetně (Rinata) Achmetova, (Petra) Porošenka a jeho gangu i (generálního prokurátora Jurije) Lucenka,“ prohlásil podle serveru KyivPost Saakašvili ve Varšavě. Zmínil, že za mřížemi skončí i ministr vnitra Arsen Avakov: „Oni nepůjdou do Polska, protože je nepřijmou. Nepůjdou ani do hrozné (ruské) diktatury, protože ani tam je nechtějí. Půjdou do ukrajinských věznic.“

Prohlásil, že jeho pondělní vyhoštění z Ukrajiny do Polska se ukrajinskému vedení vymstí: „Svobodný Saakašvili (v Evropě) je mnohem nebezpečnější, než když je pronásledován na Ukrajině.“ Uvedl, že by se měl sejít s americkými a evropskými představiteli, aby s nimi projednal uvalení sankcí na nejvyšší ukrajinské představitele zapletené do korupce. Podle něj by se mělo jednat o obdobu Magnitského seznamu, na kterém jsou Rusové.

Michail Saakašvili přichází na tiskovou konferenci ve Varšavě

FOTO: Kacper Pempel, Reuters

Saakašvili při vystoupení ve Varšavě současně označil své vyhoštění za nezákonné. Nepředcházelo mu žádné soudní rozhodnutí, což potvrdil i mluvčí ukrajinské cizinecké služby Serhij Hunko. Podle něj však nebylo ani potřeba, protože Saakašvili byl vrácen do Polska, odkud přešel na Ukrajinu bez povolení. Násilná deportace je však podle ukrajinských zákonů možná jen na základě soudního verdiktu.

Politik také tvrdí, že nemohl být vyhoštěn, protože podle něj ho loni Porošenko nezákonně zbavil ukrajinského občanství, které mu sám udělil o dva roky dřív.

Michail Saakšvili odpovídá na dotazy novinářů v Polsku

FOTO: Kacper Pempel, Reuters

Přítomnost Porošenka v Nizozemsku zatím nepotvrdilo tamní ministerstvo zahraničí. Saakašvili avizoval, že tam pojede, protože má za manželku nizozemskou občanku Sandrou Roelofsovou. V zemi žijí i jejich dva synové.

V Gruzii byl Saakašvili letos odsouzen na tři roky do vězení za zneužití pravomocí. Obviněn je i z dalších trestných činů.