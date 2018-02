Čtvrtek byl ve Španělsku nejmrazivějším dnem z letošní zimy. Ve dvou třetinách observatoří celé země naměřili meteorologové teploty pod bodem mrazu. Na většině území byly ve čtvrtek teploty čtyři až sedm stupňů pod normálem, na horách bylo dokonce až o deset stupňů méně, než je obvyklé pro toto období.

❄️☃️ Current weather in Barcelona: snowing! This is the view of the beach (with snow) from the Torre Mapfre at 1PM.@VisitBCN_EN #Barcelona @spain #VisitSpain #Barcelona #snow #snowing #thewinteriscoming pic.twitter.com/u99vRDIiYl