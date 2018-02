Koaliční smlouva je velmi podrobná, řeší i obsazení jednotlivých ministerstev. Resort financí by měli do své správy dostat sociální demokraté, napsal týdeník Spiegel. Vést by ho měl starosta Hamburku Olaf Scholz.

SPD by mělo zůstat ministerstvo zahraničních věcí, které nyní vede Sigmar Gabriel. Toho by ale měl vystřídat na postu šéfa německé diplomacie předseda strany Martin Schulz. Deník Süddeutsche Zeitung vzápětí přinesl informaci, že se chce Schulz vzdát vedení strany, aby se mohl věnovat resortu. To odpoledne Schulz potvrdil. Nahradí ho šéfka poslanců Andrea Nahlesová. Ta se stane první ženou v čele SPD.

„Dospěl jsem k názoru, že pro SPD bude lepší, aby ji vedl někdo - a očekává to také strana - kdo nebude zároveň členem vlády," prohlásil Schulz. Z funkce chce odejít, až skončí vnitrostranické referendum, které rozhodne, jestli vznikne velká koalice s konzervativní unií CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové.

Výsledný dokument budou muset ještě schválit sjezdy CDU a CSU, a především vnitrostranické referendum SPD, které se nyní jeví jako největší překážka pro vznikající velkou koalici.

Právě souhlas více než 460 tisíc sociálních demokratů není ale úplně jistý, řada straníků totiž další vládu pod vedením Merkelové odmítá. Pokud ho nakonec udělí, mohla by už třetí velká koalice za poslední čtyři volební období vzniknout v první polovině března. Vytváření vlády v Německu ještě nikdy netrvalo tak dlouho jako nyní.

Rozdělení dalších postů



Sociální demokraté získají také ministerstvo sociálních věcí. Horkou kandidátkou na tento post je bývalá generální sekretářka SPD Katarina Barleyová, uvedl Focus. Také ministerstvo spravedlnosti by měl obsadit kandidát sociálních demokratů. Na tento post jsou dva kandidáti, buď Heiko Maas, nebo Eva Höglová.

Dalším resortem pro SPD je ministerstvo životního prostředí. Dobré vyhlídky na jeho obsazení má Barbara Hendricková. Sociální demokraté si současně podrží ministerstvo pro rodinu.

Seehofer na vnitro?



CSU by měla získat ministerstvo vnitra, vést by ho měl šéf strany a končící bavorský premiér Horst Seehofer, a také ministerstvo dopravy. Horkým kandidátem podle Focusu je Dorothee Bärová. CSU by měla obsazovat také ministerstvo rozvoje.

Ministerstvo zemědělství je post, který tradičně obsazuje CSU. Otázka ovšem je, zda to tak zůstane a ministerstvo neobsadí kandidát CDU.

Obrana a hospodářství zůstanou CDU



Resorty ministerstva obrany a hospodářství by měly zůstat ve správě CDU. V rukou CDU zůstane i ministerstvo zdravotnictví. Na post ministra jsou dva kandidáti, buď je to Hermann Gröhe, nebo Annette Widmannová-Mauzová. Také ministra školství bude vybírat CDU.