Aktuální kolo jednání začalo v sídle křesťanských demokratů v Berlíně už v úterý v 10:00. „Každý z nás bude muset udělat bolestivé kompromisy. Já jsem připravená to udělat, pokud dokážeme zajistit, že výhody nakonec převáží nad nevýhodami," řekla kancléřka Angela Merkelová.

Vyjednávání je zdlouhavé také proto, že koaliční smlouva je velmi podrobná. Neměl by se ale podle kancléřky slov ztratit cíl. „Žijeme v neklidných časech. Očekává se od nás, že vytvoříme vládu ve prospěch lidí, která nabízí spolehlivost,” řekla. Rozhovory by se měly uzavřít ve středu, tvrdí s odkazem na své zdroje agentura DPA. Zda se tak stane, je zatím velkou neznámou.

Problémy měly během úterního jednání činit reforma zdravotnictví a pracovního trhu. Agentura DPA s odkazem na své zdroje napsala, že se ale znovu otevřely i některé již dříve uzavřené kapitoly.

Pokud se to podaří jednání ve středu ukončit, mohly by strany koaliční smlouvu představit veřejnosti. Výsledný dokument ještě budou muset schválit sjezdy CDU a CSU a především vnitrostranické referendum SPD, které se nyní jeví jako největší překážka pro vznikající velkou koalici.

Preference všem stranám výrazně klesají. Pokud by se nyní konaly volby, podle průzkumu agentury INSA by strany plánované velké koalice nezískaly v parlamentu většinu. Konzervativci z CDU/CSU by získali 30,5 procenta a sociální demokraté dokonce jen 17 procent hlasů. V loňských zářijových volbách CDU/CSU získaly 32,9 a SPD 20,5 procenta hlasů.