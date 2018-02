Po teplejším lednu vtrhne po víkendu do Česka mrazivé počasí. Teploty se podle měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu dostanou do podprůměrných hodnot. Rtuť teploměru by v noci měla klesnout až k minus 15 stupňům, mrznout... Celý článek V Česku po víkendu udeří mráz»