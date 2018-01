Voliči v referendu rozhodnou, zda dodatek ústavy z roku 1983, který „uznává právo nenarozeného dítěte na život” zachovat, anebo ne. Pokud se Irové vysloví pro zrušení dodatku, o podobě zákona o interrupci bude jednat parlament.

K oznámení referenda dochází poté, co zvláštní parlamentní výbor, v němž zasedli zástupci všech stran, označil v prosinci dotčený dodatek ústavy za nevyhovující a doporučil, aby byl zrušen. Komise se například vyslovila pro to, aby bylo možné provést interrupci bez omezení až do 12 týdne těhotenství.

Premiér Varadkar, bývalý ministr zdravotnictví, připomněl, že tisíce irských žen ročně odjíždějí a podstupují interrupci v zahraničí a další si objednají potratovou pilulku přes internet.

„Co se mě týče, budu obhajovat změnu,” řekl Varadkar, třebaže dříve byl proti umělému přerušení těhotenství. „Postupem času a vlivem životních zkušeností jsem svůj názor (na potrat) změnil,” vysvětlil irský premiér.