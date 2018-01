„Každý kolem pluje na člunu,“ řekl obyvatel ostrova Migneaux v Poissy Serge Matikhine. „Nálada je pořád dobrá, jsme na to zvyklí, za dvacet let je to osmá nebo devátá povodeň,“ dodal.

Eiffelova věž se třpytí v odrazu na hladině vzedmuté a rozlité Seiny

FOTO: Christophe Ena, ČTK/AP

Kvůli povodním od minulého týdne nejezdí jedna linka rychlodráhy RER C, provoz na ní nebude obnoven dříve než 5. února. Bylo také uzavřeno několik nábřežních silnic. Na řeku také nevyplouvají oblíbené výletní lodě. V Louvru je uzavřeno nejnižší patro a stejně tak zůstávají uzavřené museum d´Orsay a galerie v Oranžerii.

Vzedmutá hladina Seiny

FOTO: Gonzalo Fuentes, Reuters

Počítá se s tím, že hladina řeky bude vysoká do konce týdne, protože se čeká déšť, ale neočekává se, že by dosáhla 6,1 metru jako v roce 2016. V období loňského prosince a letošního ledna spadlo mnoho srážek, jde o třetí nejvyšší množství od roku 1900.