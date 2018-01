Alemgalefta přiletěl v listopadu 2017 do Vídně, odkud se přesunul do Bratislavy. „Na Slovensku strávil dva týdny. Pětadvacátého listopadu ho v jednom luxusním hotelu zadrželi slovenští policisté a byl vyhoštěn ze země,“ napsal list.

„Militantní skupina, jejíž měl být vysoce postaveným členem, je podezřelá z útoků na civilní obyvatelstvo a z terorismu,“ dodala Pravda.

Ministerstvo je skoupé na slovo

Slovenské ministerstvo zahraničí se k případu vyjadřuje velmi opatrně a zdrženlivě. Pravda se například resortu diplomacie ptala, na základě jakých informací byl diplomat vyhoštěn a odkud se ministerstvo dozvědělo, že je podezřelý z vážných zločinů.

„Ministerstvo zahraničí nemá kompetence v oblasti vyhodnocování bezpečnostních rizik souvisejících s pohybem a pobytem cizích státních příslušníků na území Slovenské republiky. Podrobnosti k jednotlivým případům nezveřejňujeme a nekomentujeme,“ řekl mluvčí resortu Peter Susko.

Bezpečnostní analytik Milan Žitný upozorňuje, že libyjská vláda neměla vůbec takového člověka vysílat na diplomatickou misi. „Tamní vláda by měla vědět, koho posílá do zahraničí. Je to ilustrace reálného stavu, v němž se Libye nachází,“ reagoval Žitný.