Dopoledne hladina řeky vystoupala na 5,59 metru, kulminovat by měla v neděli. Meteorologové tvrdí, že rozvodněná řeka by neměla překonat šest metrů, neměla by tedy dosáhnout úrovně z roku 2016, kdy vystoupala na 6,1 metru.

Seina v Paříži stále stoupá.

FOTO: Christian Hartmann, Reuters

Více než střed samotného hlavního města je ohroženo velkou vodou 14 departmentů. Obyvatelé Poissy se podle deníku Le Monde připravují na horší záplavy než ty z roku 2016. Na dalších místech se lidé evakuují. Z koryta se na mnoha místech vylila řeka Grand Morin.

Záplavy sužují obyvatele města Esbly východně od Paříže.

FOTO: Thibault Camus, ČTK/AP

Vzedmutí řek způsobuje vydatný déšť, přičemž v Paříži podle meteorologů spadl dvojnásobek srážek oproti normálu.

„Problém je, že je to povodeň v lednu, to jsem nikdy neviděl," řekl majitel restaurace z pařížského předměstí Poissy Olivier Grémillet, který na břehu Seiny pracuje přes 30 let. „Doufám, že to neznamená, že voda zůstane déle nebo že to nejhorší ještě přijde v březnu a dubnu," dodal.