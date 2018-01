„Nejde o to, zda Puigdemont přijede (na jednání parlamentu), nebo ne. Jde o to, že předseda (katalánského) parlamentu 22. ledna navrhl jako kandidáta osobu, která nemá absolutní svobodu pohybu," uvedla Sáenzová. Dodala, že pokud Puigdemont dorazí do Španělska, má povinnost být k dispozici soudu. Podle Sáenzové současný právní status Puigdemonta není slučitelný s jeho účastí v parlamentu.

„(Předseda katalánského parlamentu) Roger Torrent nemůže navrhnout Puigdemonta jako kandidáta, může navrhnout někoho jiného," řekla také Sáenzová. „Děláme to všechno z úcty k právům všech poslanců a z respektu k voličům v Katalánsku," zdůvodnila.

Carles Puigdemont

FOTO: Albert Gea, Reuters

Sáenzová upřesnila, že španělský premiér Mariano Rajoy ve čtvrtek požádal nejvyšší poradní orgán vlády (radu státu), složenou zejména z právníků, zda může vláda v pátek stížnost k ústavnímu soud podat. Rada má podle Sáenzové zhodnotit, zda se může nepřítomný kandidát stát katalánským premiérem a zda lze takový případ napadnout u ústavního soudu.

„Doufám, že Torrent bude ústavní soud a jeho rozhodnutí respektovat," uvedla Sáenzová, která mimochodem zastupuje španělského premiéra dočasně ve vedení Katalánska. Madrid totiž převzal přímou správu nad touto autonomní oblastí koncem října, kdy sesadil tamní vládu a rozpustil tamní parlament kvůli separatistickým snahám.

V nových volbách v prosinci ale separatisté opět získali většinu v regionálním parlamentu a navrhli na katalánského premiéra Puigdemonta. Ten kvůli hrozbě zatčení zvažuje, že by se o úřad ucházel prostřednictvím videokonference či delegováním hlasu.