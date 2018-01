Francouzské místní úřady v úterý informovaly, že byla uzavřena železniční trať u Grands Montets u Chamonix a také silniční tunel a další komunikace v této oblasti. Už v pondělí muselo být v Chamonix evakuováno na 100 horských chat, oznámila agentura AFP. Stovky lidí nemohly opustit budovy kvůli riziku lavin.

„Situace je mimořádná. Během 45 dnů napadlo množství sněhu jako normálně za pět měsíců,“ řekl starosta Chamonix Eric Fournie s tím, že takové chumelenice „přicházejí jednou za 15 let“.

V oblasti Mont Blanku i Aravisu a Chablais je vyhlášen nejvyšší stupeň lavinového nebezpečí.

Mluvčí Světové meteorologické organizace Clare Nullisová uvedla, že v Alpách je i na toto období „zaznamenání hodné množství sněhu”, diametrálně odlišné od loňska, kdy v oblasti panovalo sucho. „Tento rok máme více sněhu a nevíme, co s ním dělat,” dodala.

Záplavy sněhu v Davosu, kde se koná Světové ekonomické fórum

FOTO: Denis Balibouse, Reuters

Ve Švýcarsku byla podle veřejnoprávní rozhlasové stanice SRF po pádu laviny uzavřena dálnice A2 u Gurtnellenu, která vede do Gotthardského tunelu, který spojuje Švýcarsko s Itálií. Podle AP jsou nyní kvůli nebezpečí lavin uzavřena švýcarská střediska Zermatt, Andermatt a Saas-Fee.

BEZ KOMENTÁŘE: Davos bojuje s přívaly sněhu (Zdroj: Reuters)

V Zermattu uvízlo několik tisíc turistů, kteří nemají šanci se dostat pryč, protože dva pětimístné vrtulníky, létající do 20 km vzdáleného Staldenu, nejsou schopny pokrýt zájem.

V pondělí se navíc po většinu dne nemohlo kvůli špatnému počasí létat a přepraveno bylo jen 30 lidí.

@weathertoski Desperate times call for desperate measures in #zermatt. That's one way to clear snow from the roof! pic.twitter.com/wQ5Sqgk8hf