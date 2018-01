„Z Curychu do Davosu mi to trvalo stejně dlouho jako z Mexika do Evropy,“ zoufal si jeden z účastníků fóra, top manažer mexického pivovaru Modelo, které vyrábí pivo Corona. Běžně přitom tato cesta trvá zhruba dvě hodiny.

Přívaly sněhu komplikují situaci také bezpečnostním složkám.

FOTO: Markus Schreiber, ČTK/AP

Přívaly sněhu komplikují nejen příjezd do města, ale i pohyb na místě. Na hlavní třídě v centru Davosu jsou chodníky zasypané a zabarikádované metr vysokou sněhovou masou. Lidé mohou chodit pouze po silnici, která je částečně protažená, ale během chvíle je opět zasypaná. Jezdit se může jen po jedné části vozovky.

Švýcarský Davos pod sněhem

FOTO: David Keyton, ČTK/AP

Mnohým účastníkům fóra trvalo hodiny, než se dostali do Davosu. Ti prozíravější, kteří si v letadle vzali sušenky, se o ně dělili s dalšími nešťastníky v autobusech, popisuje Die Welt.

Autobusy kyvadlové dopravy mají sice sněhové řetězy, ale ani to nepomáhá. Z městečka Klosters to je do Davosu 14 kilometrů a cesta normálně trvá pár minut, nyní je to minimálně hodina.

Ušetřeni nebyli ani ti, kteří se vezli limuzínami. Mnozí to vzdali a raději na místo určení došli pěšky. Využít se nemohou ani helikoptéry, kvůli hustému sněžení a nízké viditelnosti nemohou přistávat.

Sníh je těžký a mokrý.

FOTO: Denis Balibouse, Reuters

Přívaly sněhu paralyzovaly i švýcarskou železnici. Kdo se spoléhal na jejich přesnost a akurátnost, dočkal se zklamání, píše Die Welt. Železniční trať do Davosu byla dočasně uzavřena kvůli nebezpečí lavin. V pondělí museli několik lavin likvidovat pomocí řízených odstřelů.

Sníh ovšem omezil aktivity protestujících, demonstrace, které byly naplánované, museli organizátoři zrušit.

Davos bojuje s přívaly sněhu

FOTO: Reuters

Tarzisius Caviezel, starosta Davosu přiznal, že město je v boji se sněhovým přívalem naprosto bezmocné. Všichni jen doufají, že se počasí do čtvrtka, kdy by měl dorazit americký prezident Donald Trump, umoudří. Letošní, 48. ročník, se ponese v duchu motta „Vytváření sdílené budoucnosti v roztříštěném světě".