„Cílem je zajistit během několika hodin řádnou ochranu hranic. Půjde o policejní útvar v pohotovosti. V případě nutnosti zajistí hraniční přechody a bude vykonávat kontrolu totožnosti. Volný průchod lidí už se nesmí opakovat,“ prohlásil Kickl, který je v nové rakouské vládě za Stranu svobodných Rakouska (FPÖ). Ta je kritiky, ale i médii označována jako krajně pravicová.

„Ochrana vnějších hranic Evropské unie, ochrana státní hranice, investice v zemích původu uprchlíků, vpouštění co možná nejmenšího počtu uprchlíků a u lidí, kteří potřebují zvláštní ochranu, hledání cesty, jak je k nám dopravit legálně, ale za našich podmínek a kritérií. Zároveň zvýšíme počet deportací," vyjmenoval rakouský ministr vnitra priority svého resortu.

Rakouskem svévolně prošly stovky tisíc lidí



Když v roce 2015 gradovala migrační krize, prošly Rakouskem do Německa prakticky zcela volně stovky tisíc migrantů, tedy občanů z vnějšku Evropské unie. Na 90 tisíc jich ale do Spolkové republiky nepokračovalo a požádalo v Rakousku o azyl. To byl rekordní počet.

A to byl pravděpodobně důvod, proč Svobodní v parlamentních volbách zvítězili, stali se třetí nejsilnější stranou a utvořili spolu s konzervativci kancléře Sebastiana Kurze vládní koalici, poznamenala agentura AFP.

Minulý týden upoutal Kickl pozornost svým návrhem, aby se žadatelé o azyl v budoucnosti ubytovávali „koncentrovaně” ve větších střediscích. Opoziční politici jeho slova označili za „jazyk nacionálního socialismu”. Domněnku, že slovo zvolil záměrně s odkazem na nacistické koncentrační tábory, Kickl ale odmítl. [celá zpráva]