Stále není jasné, kde se bude minisummit konat, zda v Sofii, nebo v Bruselu. Schůzka by měla podpořit společné priority, mezi něž patří boj proti mezinárodnímu terorismu, migrační politika, studentské výměny v rámci programu Erasmus či energetika, tvrdí unijní diplomacie.

Je také možné, že setkání bude pro Ankaru znamenat přislíbení dalších tří miliard eur (76 miliard korun) pro zajištění zhruba 2,5 miliónu syrských uprchlíků, které má na svém území. Turecko už nyní dostává od osmadvacítky pomoc, na které se s Unií dohodlo v roce 2016. Dohoda výrazně přispěla k omezení migrace.

Diplomaté se však také dohodli, že „v letošním roce nelze očekávat rozšíření celní unie s Ankarou ani bezvízový styk pro turecké občany či otevření nových kapitol v přístupových rozhovorech”.

Poslední zasedání představitelů EU s Erdoganem se uskutečnilo na okraji summitu NATO v Bruselu koncem května v loňském roce.

Turecko pod tlakem



Termín plánované schůzky byl zvolen záměrně, je to několik týdnů před zveřejněním zprávy Evropské unie o stavu Turecka. Pokud země nepropustí některé vězně a nezačne s reformami, očekává se, že zpráva bude velmi kritická.

Na druhou stranu, Erdogan je pod tlakem. EU snížila předvstupní pomoc Turecku o 100 miliónů eur a mezinárodní poskytovatelé úvěrů, jako je Evropská investiční banka (EIB), z velké části zastavili financování veřejných projektů na Bosporu.

Modrá mešita v Istanbulu.

FOTO: Vojtěch Pospíšil, Novinky

Turecké hospodářství se navíc potýká s problémy. Turecká lira ztratila za tři roky 40 procent své hodnoty, stoupá inflace a deficit běžného účtu roste. Turecko naléhavě potřebuje zahraniční kapitál a oživit turistický ruch. Pro ilustraci, v roce 2015 přijelo do Turecka 36 miliónů turistů, o rok později to bylo už jen 25 miliónů.

Chce Erdogan do Unie?



Vláda v Ankaře ví, že přístupová jednání budou zmražena do té doby, dokud země nebude respektovat základní demokratická práva, píše Die Welt. Otázkou však je, do jaké míry se prezident Erdogan stále vážně snaží vstoupit do EU. Oficiálním termínem vstupu je zatím rok 2023.

Jediná věc v souvislosti s EU je pro Erdogana důležitá: vstupní rozhovory nesmí být za žádných okolností ukončeny. Pokud by se tak stalo, mnoho západních společností a bank by odešlo a turecké hospodářství by se dostalo pod tlak, píše Die Welt.