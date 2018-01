„Jsem přesvědčen, že řešení problému migrace leží v řádné ochraně vnějších hranic Unie,“ zdůraznil Kurz. Podle něj je špatně, když o tom, kdo přijde do EU, rozhodují pašeráci, a ne jednotlivé státy. Rakouský kancléř tak potvrdil tvrdší kurs své země v otázce uprchlíků, než dosud prosazovala Merkelová.

Řešení problému migrace leží v řádné ochraně vnějších hranic Sebastian Kurz, rakouský kancléř

Kancléřka vyjádřila souhlas s nutností lepší ochrany vnější hranice EU. Pokud ale tato ochrana funguje nedostatečně, není podle Merkelové možné, aby se členské státy EU nepodílely na solidárním přístupu. Kancléřka podle svých slov nemá pochopení pro to, že některé státy EU nechtějí být solidární a uprchlické kvóty ignorují.

Maďarsko tajně přijalo bezmála 1300 uprchlíků

Merkelová také řekla, že bude novou rakouskou vládu sledovat podrobněji než dosud a hodnotit ji podle činů. Narážela tím na skutečnost, že součástí vládní koalice ve Vídni je kromě Kurzových lidovců (ÖVP) i pravicově populistická Svobodná strana Rakouska (FPÖ).

Ačkoli maďarský premiér Viktor Orbán bojuje proti migraci a na srbsko-maďarské hranici nechal postavit plot, jeho vláda loni tajně přijala 1294 uprchlíků. Potvrdil to Kristóf Altusz, náměstek maďarského ministra zahraničí, v maltském listě The Times of Malta.

Zpráva vyvolala v Maďarsku okamžitě bouřlivé reakce. Opoziční strana Jobbik dokonce vyzvala Orbána k okamžité rezignaci. „Vláda slovně bojuje proti migraci. Přitom tajně přijala utečence. Je to největší politický podvod století,“ nechal se slyšet místopředseda Jobbiku Dániel Kárpát. Jobbik tvrdí, že za poslední tři roky přijalo Maďarsko podobně až 2300 uprchlíků. „Chtěli bychom vědět, kde jsou tito lidé, z čeho žijí a kdo je vybral,“ řekl Kárpát.

Rovněž opoziční Maďarská socialistická strana (MSZP) žádá od Orbána vysvětlení a navrhuje svolání bezpečnostního výboru maďarského parlamentu. „Je nepřijatelné, když vláda slovně bojuje proti migraci i proti přerozdělení migrantů, a přitom tajně odsouhlasí uprchlíky na naše území,“ upozornil Zsolt Molnár (MSZP), šéf bezpečnostního výboru,

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó zdůraznil, že 1300 uprchlíků vstoupilo na maďarskou půdu na základě ženevských konvencí. „Nic jsme nezatajovali. Přijímání uprchlíků na základě ženevských konvencí je nepřetržitý proces, kterého se zúčastňují prakticky všechny země,“ upozornil.

Poprvé letadlo

V Maďarsku zaznamenali první případ pašování migrantů malým letadlem. U Kállósemjénu přistál v pondělí dvouplošník An-2, který převážel tři Afghánce a osm Vietnamců.

Web maďarské policie konstatoval, že policista mimo službu oznámil kolegům, že nad jeho domem ve zmíněné obci letěl kolem sedmé hodiny večer velmi nízko malý letoun. Policisté vzápětí našli na poli letadlo An-2 a za pomocí psů i nedaleko ukryté ilegální migranty.

Zatímco uprchlíky hlídka zadržela, pilotovi se podařilo včas uprchnout. V nepřítomnosti čelí obvinění z pašování lidí. Letadlo přiletělo pravděpodobně z Ukrajiny.