Maďarská vláda chce „zastavit Sorose” sadou zákonů o nelegální imigraci

Maďarská vláda ve středu projednala podobu balíčku zákonů, které by uložily nové povinnosti skupinám údajně podporujícím nelegální imigranty. V případě schválení nové legislativy by se musely nevládní organizace registrovat u soudů, také by musely státu odvádět čtvrtinu finančních příspěvků od zahraničních dárců. Sadě opatření dal vládní mluvčí Zoltán Kovács přezdívku „Stop Sorosovi“.