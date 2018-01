Na vrcholu migrační krize v roce 2015 přišlo do Německa rekordních 890 tisíc běženců. Od té doby počty pomalu klesají. V roce 2016 jich bylo ještě 280 tisíc, vloni poprvé celkový počet klesl pod 200 tisíc. Do spolkové republiky přicházelo během loňského roku měsíčně v průměru kolem 15 500 běženců.

Největší skupiny imigrantů loni tvořili Syřané (47 434), Iráčané (21 043), Afghánci (12 346), Eritrejci (9524) a Turci (7927). Mezi desítkou nejčastějších národností byli také Íránci, Nigerijci, Somálci, Rusové a skupina lidí, jejichž národnost není zřejmá.

List Süddeutsche Zeitung připomíná, že počet téměř 187 tisíc žadatelů o azyl odpovídá hranici, na které se dohodla konzervativní unie CDU/CSU se sociálními demokraty (SPD) během průzkumných rozhovorů o nové německé vládě. V 28stránkovém dokumentu, který vedení všech tří stran odsouhlasilo, se počítá s tím, že by do Německa mělo přicházet maximálně 180 až 220 tisíc migrantů ročně.

Zatím ale není jasné, jak by nová vláda měla postupovat v případě, že by tato hranice byla překročena. Veškerá azylová řízení by se měla podle dohody uskutečňovat v ústředních centrech.