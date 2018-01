Assange dostal občanství a je registrován v ekvádorské provincii Pichinda, uvedla televize. Agentura Reuters zjistila, že Assange je v registru občanů Ekvádoru, jenže jeho mluvčí odmítla potvrdit, zda občanství skutečně dostal.

Assange už ve středu zveřejnil na Twitteru svůj snímek v ekvádorském fotbalovém dresu.

„Julian Assange dostal od ekvádorské vlády v srpnu 2012 mezinárodní ochranu. Současná vláda toto téma zdědila a hledá ve spolupráci s Velkou Británií alternativní řešení, které by plně respektovalo národní i mezinárodní právo stejně jako lidská práva,” uvedlo ještě předtím ekvádorské ministerstvo zahraničí.

V úterý ministryně zahraničí María Fernanda Espinozová řekla: „Celá Británie ukázala zájem najít řešení.“

Britské ministerstvo zahraničí ale v noci na čtvrtek podle listu The Daily Telegraph odmítlo požadavek ekvádorské vlády, aby Assange získal status diplomata: „Ekvádorská vláda aktuálně požádala o diplomatický status pro Assangeho v Británii, Spojené království nevyhovělo tomuto požadavku, ani o tom s Ekvádorem nejedná. Ekvádor ví, že je způsob, jak vyřešit tuto otázku - Assange opustí ambasádu a bude čelit spravedlnosti.“

Švédsko už stáhlo obvinění proti Assangeovi ze znásilnění, protože jsou promlčená, ale pořád mu hrozí zadržení za to, že porušil podmínky kauce. Assange se ale hlavně bojí, že by mohl být vydán do USA kvůli tomu, že přes WikiLeaks uniklo obrovské množství tajných dokumentů. [celá zpráva]