Kneisslová jednala v Bratislavě s náměstkem slovenského ministra zahraničí Ivanem Korčokem, který vyslovil naději, že případné změny nebudou diskriminovat občany ostatních členských zemí EU.

„Co se týče rodinných přídavků, je to něco, co se v Rakousku probírá jako otázka férovosti na evropské úrovni. Přejeme si celoevropskou indexaci. Detaily přenecháme resortním kolegům, kteří by měli vést dialog,“ řekla Kneisslová na tiskové konferenci.

Ohledně takzvané indexace přídavků zmínila rozdílnou životní úroveň v jednotlivých státech EU.

Obavy z diskriminace Slováků



Slovensko očekává, že nová pravidla nebudou diskriminovat Slováky, kteří legálně pracují v Rakousku a platí tam daně a odvody. „Vnímáme to jako důležitou otázku evropského práva. Mobilita je silnou a základní otázkou fungování vnitřního trhu unie. Očekáváme, že bude striktně uplatněn princip nediskriminace,“ zdůraznil Korčok.

Podle dřívějších informací by příslušný zákon o indexaci měl přinést Rakousku úspory ve výši zhruba 114 miliónů eur (2,9 miliardy korun). V roce 2016 do evropského zahraničí putovalo z Rakouska 273 miliónů eur (téměř sedm miliard korun) určených 132 tisícům dětí občanů jiných členských států unie. V Rakousku pracující Slováci dostali na děti žijící ve vlasti 63 miliónů eur, Češi 18 miliónů eur.

Kvóty pro Rakušany nejsou řešením

Kneisslová před novináři zmínila vyjádření rakouského kancléře Sebastiana Kurze, že kvóty na přerozdělování uprchlíků v zemích EU nejsou správným řešením. „Je třeba najít řešení, které se nesmí omezovat jen na kvóty,“ řekla šéfka rakouské diplomacie.

Z vyjádření Kneisslové také vyplynulo, že Rakousko, které v minulosti vystupovalo proti české jaderné elektrárně Temelín, nehodlá protestovat proti dokončení rozestavěné slovenské atomové elektrárny Mochovce. Ministryně připomněla unijní legislativu, podle které rozhodování o energetických zdrojích patří jednotlivým státům.

„Jsme si plně vědomi významu jaderné elektřiny pro Slovenskou republiku. Podle lisabonské smlouvy energetický mix jednotlivých zemí je národní kompetencí. To je třeba respektovat,“ řekla rakouská ministryně.