V průběhu vyšetřování Kováč vinu popíral, svůj postoj však u soudu změnil. Požádal o uzavření dohody o vině a trestu a dostal 12 let. „Při popisování vraždy a nespočetných zranění, které barmance způsobil, ani při vyhlašovaní rozsudku neprojevil Kováč žádné emoce a působil chladně,“ konstatovala televize.

Čtrnáctého dubna 2003 počítala barmanka Blanka tržbu, když k ní zezadu přiskočil maskovaný muž a brutálně ji ubodal. Jeho komplic vzal 30 tisíc českých korun a z místa činu oba zmizeli. Kováče usvědčily stopy DNA, které zanechal v baru na cigaretách.

Kováčův komplic, rovněž občan Slovenské republiky, vystupoval v procesu jako svědek a potrestán nebyl. Na vraždě se nepodílel a loupež byla už promlčena. „Je mi to samozřejmě moc líto. Snažím se na to zapomenout už téměř 15 let a chci jen aby to už skončilo,” řekl svědek Peter P.

TV Markíza poznamenala, že Kováč může být s trestem spokojen, protože od roku 2006 platí na Slovensku nový trestní řád. Pokud by se vraždy dopustil po tomto termínu, hrozilo by mu 25 let vězení až doživotí.

Kováč žil na Slovensku až do června 2017 spořádaným rodinným životem, oženil se, měl dvě děti a řádně pracoval.