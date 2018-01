„Nemám žádnou pravomoc pro pokyny NAKA. Chlap by neměl takto plakat, je to nedůstojné a z mého pohledu to působí až směšně,“ řekl ministr vnitra na adresu hlavy státu.

NAKA je specializovaná agentura slovenského policejního sboru, která se zabývá nejzávažnější organizovanou trestnou činností. Vznikla před pěti lety.

Kaliňák připustil, že jeho vztah s Kiskou je komplikovaný. Ministr tvrdí, že za prezidenta rozhodují poradci a „nepůsobí úplně samostatně“.

Hlava státu zase poukázala na to, že při nástupu do funkce jí Kaliňák nabízel vládní letadlo na cesty za rodinou do Popradu s tím, že není využívané a piloti potřebují létat. Kiska pak byl za to popotahován v médiích i politiky. Premiér Robert Fico loni prohlásil, že předloží Kiskovi fakturu na téměř milión eur za neoprávněné používání vládního letadla k soukromým účelům. [celá zpráva]

Slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák

FOTO: Milan Malíček, Právo

Také toto obvinění ze strany Kisky ovšem Ficova pravá ruka Kaliňák popírá. Ve čtvrtek navíc dodal, že, prezidentovi pošle asi i fakturu za vyčistění interiéru vládního letadla, které se z prezidentovy cesty do Mexika, vrátilo „celé pozvracené“.

Kiska v rozhovoru pro týdeník Vasárnap, který vychází na Slovensku v maďarštině, označil Kaliňáka za „falešného a bezcharakterního“ člověka. Za ještě větší zklamání označil přístup premiéra Fica, který mu měl v některých případech lhát do očí.

Předseda slovenské vlády Robert Fico (Smer)

FOTO: Eric Vidal, Reuters

Kiskův mluvčí Roman Krpelan zopakoval, že policie prezidentovi písemně oznámila, že neexistuje rozdíl mezi služební a soukromou cestou a převoz chráněné osoby zabezpečuje nonstop 365 dnů v roce.

K pozvracenému vládnímu letadlu Krpelan řekl, že je lidsky ubohé vysmívat se lidem za to, že jim bylo v letadle nevolno. „Už v Mexiku zachraňovala sanitka jednoho z členů delegace kvůli žaludečním potížím z jídla. Nejednalo se o pracovníka prezidentské kanceláře,“ řekl mluvčí.

Kiska při minulých volbách připravil premiéra Fica o prezidentskou funkci. Tehdy neznámý milionář zvítězil i přes Ficovu tvrdou osobní kampaň. Příští rok budou Slováci volit nového prezidenta. Kiska se má teprve letos vyjádřit, zda bude znovu kandidovat.