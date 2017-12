Věžák se nachází na ulici Joiner Street, tucet hasičských jednotek s ohněm nadále bojuje. Jejich mluvčí podle serveru BBC doporučuje lidem, aby se oblasti vyhnuli. Ti, kteří žijí v blízkosti, mají uzavřít svá okna a dveře.

Policie uvedla, že byla uzavřena ulice Joiner Street a rovněž ulice Church Street.

První informace hovoří o tom, že byl jeden člověk hospitalizován kvůli otravě kouřem.

LIVE updates: At least 10 engines tackling the fire in The Lighthouse apartments. https://t.co/Mza5VdaIoV pic.twitter.com/NHt2VWpoVV