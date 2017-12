Papež ve vánočním poselství apeloval na solidaritu s migranty

Papež František ve svém vánočním poselství vyzval věřící, aby se neklonili zády k miliónům migrantů, kteří byli vypuzeni ze svých zemí. Uprchlíky papež přirovnal ke svaté Marii a Josefovi, kteří putovali z Nazaretu do Betléma a nenašli přístřeší. Hlava katolické církve to prohlásila během tradičního papežského požehnání Urbi et Orbi.