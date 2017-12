Speciální prokuratura podala na Mazureka žalobu za přečin hanobení národa, rasy a přesvědčení a za podněcování k hanobení a vyhrožování osob pro jejich příslušnost k některé rase, národu, národnosti, barvě pleti a etnické skupině.

Mazurek v rozhlase loni 2. října řekl, že na domy pro lidi z romských komunit stát vynaloží 150 miliónů eur (3,8 miliardy korun). „Pro lidi, kteří nikdy pro náš národ, pro náš stát nic neudělali. Právě naopak, rozhodli se žít asociálním způsobem života a vysávat náš sociální systém. My, kteří žijeme slušným životem a pracujeme, tak na nás stát kašle, zatímco těmto asociálům dá zadarmo úplně všechno,“ řekl slovenský poslanec.

Podle prokuratury tím znevažoval romské etnikum a jeho slova měla rasistický charakter. „Z jejich obsahu vyplynul záměr vyvolat nenávist vůči příslušníkům této etnické skupiny,“ konstatoval prokurátor ve svém odůvodnění.

Poslanec Mazurek je paradoxně členem výboru pro lidská práva, národnostní menšiny a rodovou rovnost slovenského parlamentu.

Obviněn byl i Kotleba

S podobnými projevy není Mazurek v LSNS ojedinělý. Letos v červenci obvinila policie šéfa strany Mariana Kotlebu za projevy sympatií ke hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod — kvůli tomu, že ještě jako šéf Banskobystrického kraje odevzdával sociálně slabším rodinám šeky na 1488 eur.

Kombinace čísel 14 a 88 jsou známým neonacistickým odkazem. Číslo 14 označuje čtrnáct slov amerického neonacisty Davida Lanea odsouzeného k doživotí: We must secure the existence of our people and a future for white children (Musíme zabezpečit existenci našich lidí a budoucnost pro naše bílé děti). Dvě osmičky znamenají osmé písmeno abecedy, kterým je H. Číslo 88 je proto odkazem na nacistický pozdrav Heil Hitler.

Obvinění čelí i další poslanec LSNS Stanislav Mizík, který upozornil na údajný židovský původ některých osobností, které letos vyznamenal slovenský prezident Andrej Kiska. Slovenský generální prokurátor Jaromír Čižnár v květnu 2017 podal k nejvyššímu soudu návrh na rozpuštění LSNS.