Rusko odsoudilo za pět let 137 zahraničních agentů, podezřelý Nor skončil ve vazbě

Poté, co v úterý moskevský soud uvalil vazbu na 62letého norského občana Frode Berga, oznámila ruská tajná služba FSB, že za pět let bylo v Rusku odsouzeno 137 agentů zahraničních tajných služeb. Uvedl to ředitel FSB Alexandr Bortnikov.