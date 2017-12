Večerní a noční neformální debata, ze které se žádné konkrétní závěry ani nečekaly, tak jen potvrdila to, co lídrům už počátkem týdne napsal předseda jejich schůzek Donald Tusk. V dopise, kterým je do Bruselu pozval, totiž upozornil, že členské země rozděluje především otázka potřeby trvalého mechanismu přerozdělování migrantů podle kvót tak, jak jej pro případ krize do svého návrhu reformy unijního azylového systému už v květnu 2016 zapracovala Evropská komise. [celá zpráva]

Nový český premiér Andrej Babiš, pro kterého byl čtvrtek na summitu premiérou, při odchodu novinářům řekl, že v debatě o migraci „někteří byli dost agresivní”. Myslí si ale, že zemím, které kvóty odmítají, se může podařit získat pro svůj pohled další spojence.

Otevřená otázka



Země ze středu a východu EU, včetně České republiky, kvóty jednoznačně odmítají - a Babiš to neváhal jednoznačně zopakovat. Uvedl ale také, že ČR už nebude v otázce kvót přehlasována tak, jak se to stalo v září 2015, kdy státy přes odpor menšiny z nich prosadily jednorázový mechanismus přerozdělování žadatelů o azyl.

Možnost rozhodnout o věci „kvalifikovanou většinou”, tedy hlasováním v ministerské radě ale stále není zažehnána. Upozornil na to v noci při odchodu z jednání předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Vyloučeno to podle něj není, pokud se o reformě unijního azylového systému nepodaří dohodnout konsensuálně.

Právě Tuskem svolaná „otevřená a přímá” debata má hledání konsensu pomoci. Podle informovaných činitelů EU nyní prezidenti a premiéři diskutovali daleko klidněji, než se v přípravných jednáních počátkem týdne dařilo diplomatům, kteří summit připravovali.

Na hledání konsensu ohledně toho, jak dál pokračovat s reformou unijního azylového systému, si šéfové států a vlád EU dali už v říjnu čas do poloviny příštího roku.